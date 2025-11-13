На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
ВС РФ встал на сторону россиянки, которой увеличили пошлину за ввоз иномарки

ВС РФ признал неправомерным увеличение пошлины таможней на ввоз иномарки
Михаил Голенков/РИА Новости

Верховный суд РФ назвал неправомерным резкое увеличение таможенной пошлины для иномарки, которую ввезла в страну россиянка. Об этом рассказали в пресс-службе Верховного суда.

Отмечается, что Виктория Барабанова приобрела в Южной Корее иномарку стоимостью $57,8 тыс. — размер пошлины составил 2,6 млн рублей. Впоследствии Владивостокская таможня решила, что сумма занижена, руководствуясь информацией на иностранном аукционном сайте. В итоге размер пошлины увечили до 2,8 млн рублей. Россиянка оспорила это решение, и Верховный суд встал на ее сторону.

«Покупатели не осуществляют предпринимательскую деятельность и в силу обычаев делового оборота ограничены в возможности представления коммерческих документов. В случае несогласия со сведениями, представленными декларантом, бремя доказывания обстоятельств возлагается на таможенный орган», — заявили в ВС РФ.

До этого Верховный суд России подтвердил, что водителю нельзя оставлять место дорожно-транспортного происшествия даже в том случае, если не было столкновения автомобилей.

В высшей судебной инстанции было рассмотрено дело о происшедшем в декабре прошлого года в Татарстане ДТП. Во время него один из автомобилей занесло, он съехал с дороги и врезался в дорожный знак. Водитель второго автомобиля решил, что поскольку столкновения между машинами не было, он не является участником аварии и покинул место происшествия. Однако сотрудники Госавтоинспекции оформили протокол об оставлении места ДТП, и на его основании мировой судья лишил мужчину водительских прав на один год. Автомобилист оспорил это решение в районном и кассационном судах, но успеха не добился.

Ранее были раскрыты детали серьезного ДТП, в котором не выжил младенец.

