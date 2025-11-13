ВС РФ встал на сторону россиянки, которой увеличили пошлину за ввоз иномарки

Верховный суд РФ назвал неправомерным резкое увеличение таможенной пошлины для иномарки, которую ввезла в страну россиянка. Об этом рассказали в пресс-службе Верховного суда.

Отмечается, что Виктория Барабанова приобрела в Южной Корее иномарку стоимостью $57,8 тыс. — размер пошлины составил 2,6 млн рублей. Впоследствии Владивостокская таможня решила, что сумма занижена, руководствуясь информацией на иностранном аукционном сайте. В итоге размер пошлины увечили до 2,8 млн рублей. Россиянка оспорила это решение, и Верховный суд встал на ее сторону.

«Покупатели не осуществляют предпринимательскую деятельность и в силу обычаев делового оборота ограничены в возможности представления коммерческих документов. В случае несогласия со сведениями, представленными декларантом, бремя доказывания обстоятельств возлагается на таможенный орган», — заявили в ВС РФ.

До этого Верховный суд России подтвердил, что водителю нельзя оставлять место дорожно-транспортного происшествия даже в том случае, если не было столкновения автомобилей.

В высшей судебной инстанции было рассмотрено дело о происшедшем в декабре прошлого года в Татарстане ДТП. Во время него один из автомобилей занесло, он съехал с дороги и врезался в дорожный знак. Водитель второго автомобиля решил, что поскольку столкновения между машинами не было, он не является участником аварии и покинул место происшествия. Однако сотрудники Госавтоинспекции оформили протокол об оставлении места ДТП, и на его основании мировой судья лишил мужчину водительских прав на один год. Автомобилист оспорил это решение в районном и кассационном судах, но успеха не добился.

