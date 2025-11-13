«Родители в больнице»: раскрыты детали серьезного ДТП, в котором не выжил младенец

В Крыму младенец не выжил в ДТП с фурой и легковушкой

В поселке Нижнегорский Республики Крым столкнулись легковой автомобиль и фура. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на волне».

«Легковушка столкнулась с фурой в районе Заречья и загорелась. <…> Родители в больнице», — говорится в публикации.

По информации канала, годовалый ребенок, который в момент столкновения находился в автолюльке, получил травмы, несовместимые с жизнью. На опубликованных в сети кадрах видно, что на месте ДТП работали сотрудники экстренных медицинских служб. В результате произошедшего легковой автомобиль, в котором ехал ребенок, получил серьезные повреждения: у транспорта смят кузов, разбиты капот, бампер и стекла, вывернуты колеса.

