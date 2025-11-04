Верховный суд разъяснил, можно ли уезжать с места «бесконтактного» ДТП

Верховный суд России подтвердил, что водителю нельзя оставлять место дорожно-транспортного происшествия даже в том случае, если не было столкновения автомобилей. Об этом сообщает газета «Известия».

В высшей судебной инстанции было рассмотрено дело о происшедшем в декабре прошлого года в Татарстане ДТП. Во время него один из автомобилей занесло, он съехал с дороги и врезался в дорожный знак. Водитель второго автомобиля решил, что поскольку столкновения между машинами не было, он не является участником аварии и покинул место происшествия. Однако сотрудники Госавтоинспекции оформили протокол об оставлении места ДТП, и на его основании мировой судья лишил мужчину водительских прав на один год. Автомобилист оспорил это решение в районном и кассационном судах, но успеха не добился.

После этого водитель обратился с жалобой в Верховный суд РФ. Но судьи не нашли правовых оснований для изменения вердикта нижестоящих судов. Верховный суд отметил, что, согласно определению Конституционного суда России, водитель может быть признан участником ДТП независимо от того, были ли им нарушены правила дорожного движения и было ли механическое взаимодействие с другими автомобилями, объектами и людьми. Кроме того, ссылаясь на видеозапись ДТП, суд пришел к выводу, что водитель не мог не видеть, что именно его маневр стал причиной заноса и столкновения другой машины с дорожным знаком.

