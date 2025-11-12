На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«На дорогу смотри!»: в Петербурге водитель отвлекся на женщину с голой грудью

В Петербурге водитель отвлекся на женщину с обнаженной грудью
true
true
true
close
Telegram-канал Mash на Мойке

В Санкт-Петербурге водитель отвлекся на женщину, которая обнажила грудь и пробежалась по трассе. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

«Внезапный голый забег от булгаковской Маргариты на Московском проспекте — без метлы и одежды, но с отличной спортивной подготовкой. В шустром темпе обогнула трамвай и машины, а затем магически скрылась от удивленных водителей», — говорится в публикации.

Судя по видео, мужчина за рулем отвлекся на женщину, а его спутница напомнила ему, чтобы тот смотрел на дорогу.

До этого балерина Анастасия Волочкова показала обнаженные ноги в иномарке Maybach.

«Машину я водить не умею, но могу быть в кадре в ней. <…> еду в своем «Майбахе» на спектакль. Некоторые завистливые люди, смотрящие на мои красивые фотографии, как мне говорят, пишут о том, что моя красота — это фотошоп. <…> У меня столько проектов. Мне не до осуждения моей красоты неоспоримой», — рассказала балерина.

Ранее стало известно, как россияне спасли пострадавшую в ДТП в Таиланде туристку.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами