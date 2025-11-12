«На дорогу смотри!»: в Петербурге водитель отвлекся на женщину с голой грудью

В Петербурге водитель отвлекся на женщину с обнаженной грудью

В Санкт-Петербурге водитель отвлекся на женщину, которая обнажила грудь и пробежалась по трассе. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

«Внезапный голый забег от булгаковской Маргариты на Московском проспекте — без метлы и одежды, но с отличной спортивной подготовкой. В шустром темпе обогнула трамвай и машины, а затем магически скрылась от удивленных водителей», — говорится в публикации.

Судя по видео, мужчина за рулем отвлекся на женщину, а его спутница напомнила ему, чтобы тот смотрел на дорогу.

