На видео попало, как челябинец устроил взрывы на парковке

Baza: оглушительное фейерверк-шоу устроили на парковке в Челябинске
В Челябинске местный житель запустил фейерверки на парковке спального района. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«Жители улицы Братьев Кашириных застали красочное и шумное представление — «артиллерист» запустил салют прямо на парковке во дворе. Причем сделал это весьма неумело: снаряды летели в припаркованные автомобили и разрывались у окон дома», — говорится в публикации.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как на парковке взрывается множество фейерверков. При этом от громких звуков у машин срабатывает сигнализация.

До этого в Перми школьный автобус вспыхнул на проезжей части. 1450 человек экстренно эвакуировали из школы во Фролах из-за возгорания. На кадрах, размещенных в сети, видно, что на проезжей части горит пассажирский транспорт, при этом пламя охватило автобус не полностью. На записи также заметно, как десятки школьников уходят дальше от места возгорания. По информации канала «360 ЧП», в результате произошедшего никто не пострадал.

Ранее в Москве водитель автобуса устроил аварию из-за эпилепсии.

