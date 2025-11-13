На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Видео: в Подмосковье маршрутка с людьми разбилась в ДТП

В Подмосковье маршрутка с людьми влетела в отбойник и попала на видео
В Подмосковье маршрутка с пассажирами разбилась в аварии. Об этом сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО».

«Подмосковье, г.о.Люберцы. Новорязанское шоссе 27-км. Маршрутка влетела в отбойник», — говорится в публикации.

На кадрах с места ДТП видно, что маршрутка получила повреждения: у транспорта разбит капот и бампер, кроме того, в момент столкновения автомобильные детали разлетелись по проезжей части. В конце записи также заметно, что возле поврежденной машины стоят пассажиры.

До этого в Шимановском районе Амурской области автобус с пассажирами вспыхнул в момент ДТП. Водитель и пассажиры успели выбежать из горящего транспорта. В результате произошедшего две пассажирки получили травмы, прибывшие медики госпитализировали пострадавших. В настоящее время правоохранители устанавливают все причины и обстоятельства произошедшего. На место ДТП для координации работы сотрудников ГИБДД выезжал заместитель прокурора района Алесей Порваткин.

Ранее на видео попало, как челябинец устроил взрывы на парковке.

