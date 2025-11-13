На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Видео: автомобиль Chery едва не упал с горы во время промоакции

Chery извинилась за промоакцию с автомобилем, который почти упал с горы
true
true
true

Китайская автокомпания Chery извинилась за свою неудачную промоакцию на горе Тяньмэнь, в рамках которой кроссовер Fengyun X3L SUV едва не свалился со склона под названием «Лестница в небо».

«Экстремальные испытания Fengyun X3L в живописном районе горы Тяньмэнь в Чжанцзяцзе были прерваны из-за непредвиденного происшествия, что привлекло всеобщее внимание. Мы приносим искренние извинения», — говорится в сообщении компании.

Судя по кадрам, во время подъема автомобиль остановился, затем откатился назад и разрушил ограждение, отделяющее Лестницу в небо от дикого горного склона. Chery пообещала компенсировать ущерб.

До этого в России за 10 месяцев 2025 года продажи новых китайских автомобилей сократились на 27,3%, до 569,9 тыс. единиц.

Отмечается, что среди моделей лидируют Haval Jolion (53,2 тыс., −28%), Geely Monjaro (30,9 тыс., −26%), Haval M6 (27,4 тыс., −13%), Changan UNI-S/CS55 Plus (26,4 тыс., −22%) и Chery Tiggo 7 Pro Max (22,5 тыс., −59%).

Ранее автокомпании из КНР вывели из России 1 трлн рублей.

