Автомобиль москвича вспыхнул на проезжей части и попал на видео

На востоке Москвы на видео сняли легковушку, которая воспламенилась на дороге

На востоке Москвы легковой автомобиль загорелся на проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО».

«Москва, Русаковская набережная», — говорится в публикации.

Очевидцы запечатлел инцидент на видео. На кадрах заметно, как легковая машина горит на дороге, при этом пламя охватило транспорт не полностью: только переднюю часть автомобиля. На записи также заметно, что в горящей машине водителя и пассажиров нет, при этом люди открыли капот.

