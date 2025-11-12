«Газель» с челябинцем вспыхнула в момент ДТП, и это попало на видео

В Челябинской области на видео попало, как «Газель» и Lada вспыхнули в ДТП

В городе Магнитогорске Челябинской области два автомобиля загорелись после ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал «РЕН ТВ. Новости».

«По данным региональной Госавтоинспекции, при выезде не рассчитал боковой интервал и наехал на бетонное ограждение, повредив газовый баллон. После этого произошло возгорание», — говорится в публикации.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как после наезда на ограждение грузовик воспламеняется, огонь стремительно перебрасывается на припаркованную Lada Kalinа, водитель которой за секунды до произошедшего отходит от транспорта.

По информации канала, в результате пожара легковой машине и имуществу здания причинен материальный ущерб. Грузовик выгорел полностью и восстановлению не подлежит.

До этого в Перми школьный автобус вспыхнул на проезжей части. 1450 человек экстренно эвакуировали из школы во Фролах из-за возгорания. На кадрах, размещенных в сети, видно, что на проезжей части горит пассажирский транспорт, при этом пламя охватило автобус не полностью. На записи также заметно, как десятки школьников уходят дальше от места возгорания.

Ранее на видео попало, как челябинец устроил взрывы на парковке.