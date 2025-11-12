На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России за месяц зарегистрировали свыше 1 тысячи машин Mazda

Автостат: в октябре в России зарегистрировали более 1 тысячи автомобилей Mazda
В России в октябре спрос на автомобили Mazda в октябре вырос в 2,5 раза. Об этом сообщает директор «Автостата» Сергей Целиков.

«В октябре 2025 года в России было зарегистрировано 1076 новых автомобилей Mazda. Это в 2,5 раза (+144%) больше, чем а октябре прошлого года (441 шт). Суммарно за 10 месяцев регистрации Mazda составили 4541 штуку (+12%)», — говорится в публикации.

Отмечается, что 76% спроса приходится на кроссовер Mazda CX-5.

До этого автопроизводитель Mazda в октябре потерял право на выкуп своих производственных активов в России, поскольку не направлял запросы на реализацию опциона в ГК «Соллерс».

«Группа «Соллерс» не получала от Mazda каких-либо предложений или запросов по поводу реализации опциона, и в текущих условиях мы не видим в этом необходимости», — говорится в сообщении компании.

В «Соллерс» добавили, что срок действия опциона истек в октябре 2025 года.

Ранее стало известно, как россияне спасли пострадавшую в ДТП в Таиланде туристку.

