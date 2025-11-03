Mazda утратила право выкупа своих активов в России

«Соллерс»: Мazda в октябре утратила право на выкуп своих активов в России

Японский автопроизводитель Mazda в октябре потерял право на выкуп своих производственных активов в России, поскольку не направлял запросы на реализацию опциона в ГК «Соллерс». Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе российской компании.

«Группа «Соллерс» не получала от Mazda каких-либо предложений или запросов по поводу реализации опциона, и в текущих условиях мы не видим в этом необходимости», — говорится в сообщении компании.

В «Соллерс» добавили, что срок действия опциона истек в октябре 2025 года. В настоящее время на заводе компании производятся междугородние и туристические автобусы Sollers.

В июне компания «Мазда Мотор Рус», которая раньше была дистрибьютором Mazda в России, заявила о планах наладить централизованные поставки автомобилей бренда в РФ. По данным экспертов, машины окажутся дороже тех, которые дилеры привозят самостоятельно с тех же заводов по аналогичным схемам.

