«Мы торопимся»: водители рассказали о серьезных пробках в центре Москвы

В Москве водители встали в многочасовую пробку на Москворецкой набережной

В центре Москвы на Москворецкой набережной водители стоят в многочасовых пробках. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

«Мы торопимся в аэропорт, уже монетку кинули на удачу в Москву-реку. Все глухо стоит, но все равно навигатор ведет через центр. Лучше сейчас воздержаться от наземки», — рассказывают водители.

По словам водителей, более полутора часов они стоят в заторе на набережной совсем без движения. В настоящее время в столице пробки достигли пяти баллов.

В 10:28 мск в Дептрансе объявили о перекрытиях на Большом Каменном мосту и на Кремлевской набережной, позже — сообщили об ограничениях на улице Тверской. Движение транспорта до сих пор закрыто.

До этого в Москве на СВХ автомобильная авария затруднила движение транспорта. На месте работали оперативные службы города. В Дептрансе водителям посоветовали выбирать пути объезда проблемного участка по ТТК или Русаковской набережной.

Ранее в Москве водитель автобуса устроил аварию из-за эпилепсии.