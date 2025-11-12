Центр Москвы вновь перекрыли для автомобилей

В Москве перекрыли дороги для проезда авто

В центре Москвы временно ограничили движение транспорта. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Операвтино».

«Движение временно закрыто на улице Тверская», — говорится в публикации.

В Дептрансе водителям посоветовали быть внимательными, а также планировать свой маршрут заранее.

В 10:28 мск в Дептрансе объявили о перекрытиях на Большом Каменном мосту и на Кремлевской набережной. Движение транспорта до сих пор ограничено.

До этого в Москве на СВХ автомобильная авария затруднила движение транспорта. На месте работали оперативные службы города. В Дептрансе водителям посоветовали выбирать пути объезда проблемного участка по ТТК или Русаковской набережной.

Кроме того, в Москве беременная женщина пострадала в серьезном ДТП, затруднившем движение автомобилей. Авария произошла на МСД в районе Лосиного острова: столкнулись два автомобиля Lada – Largus и Vesta, одна из машин перевернулась.

Ранее в Москве водитель автобуса устроил аварию из-за эпилепсии.