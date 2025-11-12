«Включите шансон»: на видео попало, как пассажирка с ножом напала на таксиста

В Самарской области женщина с ножом набросилась на таксиста и попала на видео

В Самарской области женщина с ножом набросилась на таксиста из-за музыки. Об этом сообщает Telegram-канал «РЕН ТВ. Новости».

«Все случилось в Самарской области. Изначально поездка протекала обычным образом, однако ситуация резко изменилась, когда женщину не устроило радио в автомобиле. Не получив мгновенной реакции от таксиста поменять непонравившуюся музыку, пассажирка неожиданно достала мачете», — говорится в публикации.

На кадрах из салона автомобиля видно, как пассажирка замахивается оружием на водителя, после чего мужчина переключает музыку. В конце записи слышно, как пассажирка предупреждает водителя, что направляется на кладбище.

До этого в селе Александровка Ростовской области водитель такси побил двух пассажиров. Мужчина нокаутировал сразу двух напавших на него пассажиров. По словам водителя, люди сильно хлопнули дверью при выходе, а на замечание отреагировали агрессией.

