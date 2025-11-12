Петербуржец избил кулаками Lada из-за непроданного смартфона

В Петербурге мужчина атаковал кулаками Lada за отказ водителя покупать телефон

В Санкт-Петербурге мужчина атаковал кулаками автомобиль Lada и попал на видео. Об этом сообщает 78.ru.

«Агрессивный молодой человек сначала начал избивать автомобиль Lada на глазах у автовладельца, оставив вмятины на капоте и сломав ручку двери, а затем спустил переднее колесо. Ущерб от хулиганских действий составил 41 тыс. рублей», — говорится в публикации.

Причиной конфликта стал отказ водителя покупать смартфон.

До этого в городе Нижнекамске Республики Татарстан Lada с человеком внутри перевернулась в серьезном ДТП.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как легковой автомобиль вылетает с проезжей части, врезается в столб и переворачивается, от удара начинает идти дым.

Ранее владивостокец напал на женщину и разбил ее авто.