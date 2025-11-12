На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Испугал ребенка»: владивостокец напал на женщину и разбил ее авто

Во Владивостоке Приморского края водитель Subaru Levorg без номеров напал на женщину и повредил ее автомобиль. Об этом сообщает Telegram-канал «Владивосток, Приморье, Россия».

«Я сначала просила его уехать, потом вышла узнать, почему он стоит. Он вышел из машины, начал угрожать, испугал моего ребенка, а затем с разбега ударил ногой в дверь и разбил окно», — рассказала пострадавшая.

По данным канала, инцидент произошел после конфликта на проезжей части. Водитель Subaru Levorg без номеров создавал аварийную ситуацию на дороге, тогда водительница решила посигналить мужчине, но тот заблокировал ей проезд.

Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как владивостокец с разбега ударяет ногой по серой машине, после чего уходит. На кузове поврежденного транспорта осталась больная вмятина. Водительница написала заявление в полицию.

Ранее жесткое ДТП на трассе в Приморье попало на видео.

