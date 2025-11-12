Последние секунды жизни водителя Lada попали на видео

В Татарстане на видео сняли, как водитель не выжил в момент кульбита

В городе Нижнекамске Республики Татарстан Lada с человеком внутри перевернулась в серьезнои ДТП. Об этом сообщает Госавтоинспекция Татарстана в своем Telegram-канале.

«11 ноября в Нижнекамске 19-летний водитель Лады со стажем вождения всего 7 месяцев, по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость, совершил наезд на бордюр разделительной полосы и опрокинулся», — говорится в публикации.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как легковой автомобиль вылетает с проезжей части, врезается в столб и переворачивается, от удара начинает идти дым.

По информации канала, в результате произошедшего автомобилист получили травмы, несовместимые с жизнью. В настоящее время правоохранители устанавливают все причины и обстоятельства произошедшей аварии.

До этого в Москве на СВХ автомобильная авария затруднила движение транспорта. На месте работали оперативные службы города. В Дептрансе водителям посоветовали выбирать пути объезда проблемного участка по ТТК или Русаковской набережной.

Ранее жесткое ДТП на трассе в Приморье попало на видео.