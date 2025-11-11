«Угроза выкидыша»: беременная москвичка пострадала в ДТП, парализовавшем движение

В Москве беременная женщина пострадала в серьезном ДТП, затруднившем движение автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство «Москва».

«Беременная женщина серьезно пострадала в результате аварии на МСД в районе Лосиного острова, где столкнулись два автомобиля Lada – Largus и Vesta, одна из машин перевернулась. Пассажирку в положении экстренно госпитализировали с угрозой выкидыша», — говорится в публикации.

По информации канала, в результате аварии движение транспорта было серьезно затруднено в стороне магистрали.

До этого в Москве на СВХ автомобильная авария затруднила движение транспорта. На месте работали оперативные службы города. В Дептрансе водителям посоветовали выбирать пути объезда проблемного участка по ТТК или Русаковской набережной.

Кроме того, в Хабаровске автомобиль Mercedes-Benz G-Class с людьми в салоне перевернулся в момент ДТП. На кадрах, размещенных в сети, видно, что иномарка получила повреждения. В момент столкновения в автомобиле находилась 36-летняя пассажирка, которая получила травмы.

Ранее россиянам назвали тип личности водителей-лихачей.