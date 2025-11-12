На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В автомобиле пропавшего Сергея Усольцева нашли сотни тысяч рублей

112: в бардачке машины пропавшего Сергея Усольцева нашли 300 тысяч рублей
true
true
true
close
Ирина Усольцев/«ЛизаАлерт» Красноярского края/VK

В автомобиле Сергея Усольцева, который пропал со своей женой и ребенком в сентябре, нашли деньги. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

«В бардачке машины пропавшего Сергея Усольцева нашли 300 тысяч рублей. По словам знакомых, предприниматель часто оставлял деньги в авто», — говорится в публикации.

По информации канала, поиски семьи Усольцевых ведутся с сентября, именно тогда люди перестали выходить на связь во время похода в Саянских горах. В Следственном Комитете рассматривают множество версий их исчезновения.

До этого местные жители предположили, что Сергей Усольцев мог встретить в лесу людей и отказаться от их помощи из-за уверенности в своем опыте. Такой версии, по словам журналистов, придерживаются некоторые жители региона. Они обратили внимание, что о знаниях и навыках Усольцева осведомлены многие люди из сферы туризма. На фоне истории с пропажей семьи Усольцевых, местные вспомнили инцидент с 67-летним Владимиром Шатыгиным, который также пропал в тайге в 2019 году. Он являлся опытным таежником, хорошо ориентировался на местности и ездил в одно и то же место собирать ягоды.

Ранее в Красноярском крае заявили, что место пропажи семьи Усольцевых может стать популярным у туристов.

