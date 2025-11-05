Местные жители назвали новую возможную версию пропажи Усольцевых

Сергей Усольцев, пропавший в тайге Красноярского края вместе с женой Ириной и дочерью Ариной, мог встретить в лесу людей и отказаться от их помощи из-за уверенности в своем опыте. Об этом сообщает aif.ru.

Такой версии, по словам журналистов, придерживаются некоторые жители региона. Они обратили внимание, что о знаниях и навыках Усольцева осведомлены многие люди из сферы туризма. На фоне истории с пропажей семьи Усольцевых, местные вспомнили инцидент с 67-летним Владимиром Шатыгиным, который также пропал в тайге в 2019 году. Он являлся опытным таежником, хорошо ориентировался на местности и ездил в одно и то же место собирать ягоды.

Тогда Шатыгин даже после пропажи в течение нескольких недель встречал рыбаков, охотников, туристов, предлагавших ему помощь, но тот отказывался, возлагая надежды на свою опытность. То же самое могло случиться и с Усольцевыми.

До этого подруга Ирины Усольцевой усомнилась в возможности отыскать семью спустя месяц беспрерывных поисков. Одно из последних сообщений Ирина отправила именно подруге. В нем женщина рассказала, что они с мужем передумали идти на тантру и вместо этого решили отправиться в мини-путешествие.

В конце сентября 64-летний Сергей Усольцев вместе с 48-летней супругой и пятилетней дочерью отправились в поход в сторону горы Буратинка в Красноярском крае, но вскоре семья перестала выходить на связь. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Выдвигались разные версии пропажи семьи: побег за границу, нападение диких животных и даже встреча со старообрядцами. Однако волонтеры, обследовавшие охотничьи домики и туристические укрытия, не нашли следов пребывания пропавших. Наиболее вероятной остается версия о том, что супруги с дочкой могли заблудиться в лесу и замерзнуть.

Ранее в Красноярском крае заявили, что место пропажи семьи Усольцевых может стать популярным у туристов.