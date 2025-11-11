На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«1450 человек экстренно эвакуировали»: в Перми загорелся школьный автобус

В Перми на видео сняли школьный автобус, который полностью выгорел на дороге
В Перми школьный автобус вспыхнул на проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал «360 ЧП».

«Школьный автобус полностью выгорел в поселке Перми. 1450 человек экстренно эвакуировали из школы во Фролах из-за возгорания автобуса», — говорится в публикации.

На кадрах, размещенных в сети, видно, что на проезжей части горит пассажирский транспорт, при этом пламя охватило автобус не полностью. На записи также заметно, как десятки школьников уходят дальше от места возгорания. По информации канала, в результате произошедшего никто не пострадал.

До этого сообщалось, что на северо-востоке Москвы движение транспорта ограничили из-за серьезного пожара на Осташковской улице. В настоящее время проезд по улице Тайнинская перекрыт. На месте работают оперативные службы города. В Дептрансе водителям посоветовали выбирать пути объезда проблемного участка через Осташковский проезд и Магаданскую улиц.

Ранее на северо-востоке Москвы внедорожник влетел под грузовик.

