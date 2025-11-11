В Москве водитель автобуса залез под юбку уснувшей мигрантке

В Москве водитель залез под одежду уснувшей пассажирке. Об этом сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости».

«Водитель автобуса решил «осчастливить» уснувшую пассажирку на конечной остановке «6-й микрорайон Бибирева». Был один из первых рейсов, 25-летняя мигрантка уснула, 58-летний шофер прильнул к ней», — говорится в публикации.

По информации канала, нарушитель залез пассажирке под юбку.

До этого в Санкт-Петербурге таксист изнасиловал 21-летнюю пассажирку в салоне автомобиля, после чего отвез к станции метро «Девяткино». После произошедшего мужчина скрылся. Правоохранители задержали 39-летнего водителя и возбудили уголовное дело.

Кроме того, в Уфе мужчина с пистолетом напал на беременную женщину на парковке. Уфимец таскал ее за волосы, прислонял к капоту, а после — достал оружие и направил на женщину. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как пострадавшая держится за живот.

