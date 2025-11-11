На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Драка челябинцев на проезжей части попала на видео

В Челябинске на видео попало, как мужчины избили друг друга на дороге
true
true
true

В Челябинске два водителя подрались на проезжей части в центре города. Об этом сообщает https://t.me/chp174/17774Telegram-канал «Челябинск и область».

«Инцидент произошел на перекрестке ул. Чичерина и пр. Комсомольского. Два водителя вступили в рукопашную схватку прямо на дороге. Причины конфликта пока неизвестны, очевидцы утверждают, что спор перерос в серьезную потасовку», — говорится в публикации.

Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как мужчины выходят из своих автомобилей и начинают драку, после чего очевидцы пытаются остановить конфликтующих: мужчина и женщина держат одного из водителей, после чего все садятся в машины и уезжают. По информации канала, в настоящее время уточняются все подробности произошедшего.

До этого в Санкт-Петербурге произошла драка водителей из-за того, что один из них пытался препятствовать нарушителям в проезде по обочине.

Ранее петербурженка с зонтом напала на таксиста после наезда на ногу, и это попало на видео.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами