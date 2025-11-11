Драка челябинцев на проезжей части попала на видео

В Челябинске на видео попало, как мужчины избили друг друга на дороге

В Челябинске два водителя подрались на проезжей части в центре города. Об этом сообщает https://t.me/chp174/17774Telegram-канал «Челябинск и область».

«Инцидент произошел на перекрестке ул. Чичерина и пр. Комсомольского. Два водителя вступили в рукопашную схватку прямо на дороге. Причины конфликта пока неизвестны, очевидцы утверждают, что спор перерос в серьезную потасовку», — говорится в публикации.

Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как мужчины выходят из своих автомобилей и начинают драку, после чего очевидцы пытаются остановить конфликтующих: мужчина и женщина держат одного из водителей, после чего все садятся в машины и уезжают. По информации канала, в настоящее время уточняются все подробности произошедшего.

До этого в Санкт-Петербурге произошла драка водителей из-за того, что один из них пытался препятствовать нарушителям в проезде по обочине.

Ранее петербурженка с зонтом напала на таксиста после наезда на ногу, и это попало на видео.