На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Таскал за волосы»: уфимец с пистолетом напал на беременную женщину на парковке

В Уфе на видео сняли, как мужчина таскал за волосы беременную женщину на парковке
true
true
true

В Уфе мужчина с пистолетом напал на беременную женщину на парковке. Об этом сообщает Telegram-канал «Башкирия Online».

«Ситуация произошла в полночь в микрорайоне Затон у дома по ул. Ахметова<…> Судя по кадрам, между мужчинами и девушкой произошел серьезный конфликт, переросший в потасовку. Один из уфимцев начал таскать «собеседницу» за волосы, а затем достал пистолет и направил на нее оружие. Уфимка предупредила, что находится в положении», — говорится в публикации.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах заметно, как мужчина положил женщину на капот и взял за ноги, при этом уфимка громко кричала. Далее заметно, как пострадавшая встает и держится за живот.

По информации канала, на место была отправленная следственно-оперативная группа. В настоящее время правоохранители проводят проверку по факту произошедшего.

До этого в Москве беременная женщина пострадала в серьезном ДТП, затруднившем движение автомобилей.

Ранее россиянам назвали тип личности водителей-лихачей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами