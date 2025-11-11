На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Прохожего накрыло лавиной из камней»: москвичка раскрыла детали обрушения на «Снежкоме»

В Красногорске в момент обрушения на «Снежкоме» человека накрыло камнями
true
true
true
close
Telegram-канал Прокуратура Московской области

В Красногорске во время обрушения конструкций «Снежкома» человека накрыло камнями. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

«Мы ехали в 30 секундах от этого места. Машина ехала нам на встречу — ее прям накрыло этой волной металических осколков и грязи. Одного прохожего накрыло лавиной из камней», — рассказала очевидица.

По словам москвички, в момент обрушения строительных обломков она вместе с коллегой ехала на автомобиле недалеко от здания. В момент падения очевидцы услышали сильный грохот и успели затормозить.

Инцидент произошел 11 ноября. Обрушение конструкций случилось при сносе остатков горнолыжного комплекса «Снежком». По словам местных жителей, после обрушения в домах микрорайона Павшинская пойма пропали свет и интернет. Число автомобилей, поврежденных при сносе, превысило 100. По данным РИА «Новости» в результате обрушения пострадал человек, его госпитализировали. Telegram-канал Baza утверждает, что пострадавших минимум двое.

Ранее в Москве авария парализовала движение в сторону области.

