В Москве авария парализовала движение в сторону области

На западе Москвы движение транспорта в сторону области затруднило ДТП

В Москве автомобильная авария затруднила движение транспорта. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Операвтино».

«На улице Косыгина (в районе д. 20) произошло ДТП. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — говорится в публикации.

По информации канала, движение транспорта в сторону области затруднено. В Дептрансе водителям посоветовали выбирать пути объезда проблемного участка.

До этого в Москве на СВХ автомобильная авария затруднила движение транспорта. На месте работали оперативные службы города. В Дептрансе водителям посоветовали выбирать пути объезда проблемного участка по ТТК или Русаковской набережной.

Кроме того, в Москве беременная женщина пострадала в серьезном ДТП, затруднившем движение автомобилей. Авария произошла на МСД в районе Лосиного острова: столкнулись два автомобиля Lada – Largus и Vesta, одна из машин перевернулась. Пассажирку в положении экстренно госпитализировали с угрозой выкидыша.

Ранее на северо-востоке Москвы внедорожник влетел под грузовик.