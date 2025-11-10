Регистрации автомобилей Skoda в России выросли на 168%

В России в октябре продажи автомобилей Skoda выросли на 168%. Об этом в своем Telegram-канале сообщил гендиректор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.

«В октябре на российский учет встал 1061 новый автомобиль Skoda. Это на 168% больше, чем в октябре прошлого года (396 шт). Суммарно за 10 месяцев реализовано 4620 автомобилей Skoda. Рост по отношению к прошлому году на 60%», — говорится в публикации.

По словам Целикова, самыми популярными моделями среди россиян в октябре 2025 года стали Skoda Kodiaq, Skoda Karoq и Skoda Superb. Эксперт также отметил, что больше половины, а именно 55%, проданных в России автомобилей были собраны в Китае, еще 44% — в Казахстане. В настоящее время машины казахстанской сборки набирают особую популярность.

До этого Сергей Целиков сообщил, что в октябре 2025 года в России было зарегистрировано 1164 новых Volkswagen, что на 164% больше, чем в аналогичном месяце прошлого года.

Ранее в России был поставлен рекорд по ввозу в страну машин через Владивосток.