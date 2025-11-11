На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Страшная авария»: на северо-востоке Москвы внедорожник влетел под грузовик

В Москве внедорожник с человеком в салоне влетел под грузовик. Об этом сообщает Telegram-канал «360 ЧП».

«Страшная авария произошла на Ярославском шоссе. Очевидцы сообщают, что внедорожник заехал под грузовик. На месте работают сотрудники скорой помощи и МЧС», — говорится в публикации.

Очевидцы запечатлели последствия аварии. На кадрах видно, что на место ДТП прибыли экстренные службы города. Кроме того, автомобиль получил серьезные повреждения: у транспорта полностью смят кузов, разбиты капот, бампер и стекла.

По данным канала, в настоящее время еще нет информации о состоянии водителя иномарки, а также о причинах ДТП.

До этого в Москве беременная женщина пострадала в серьезном ДТП, затруднившем движение автомобилей. Авария произошла на МСД в районе Лосиного острова: столкнулись два автомобиля Lada – Largus и Vesta, одна из машин перевернулась. Пассажирку в положении экстренно госпитализировали с угрозой выкидыша.

Ранее россиянам назвали тип личности водителей-лихачей.

