В Москве перекрыли движение из-за пожара

На северо-востоке Москвы движение транспорта ограничили из-за серьезного пожара. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«В связи с пожаром на Осташковской улице движение по ул. Тайнинская в районе д.5 перекрыто. На месте работают оперативные службы города», — говорится в публикации.

В Дептрансе водителям посоветовали выбирать пути объезда проблемного участка через Осташковский проезд и Магаданскую улиц.

До этого в Москве на СВХ автомобильная авария затруднила движение транспорта. На месте работали оперативные службы города. В Дептрансе водителям посоветовали выбирать пути объезда проблемного участка по ТТК или Русаковской набережной.

Кроме того, в Москве беременная женщина пострадала в серьезном ДТП, затруднившем движение автомобилей. Авария произошла на МСД в районе Лосиного острова: столкнулись два автомобиля Lada – Largus и Vesta, одна из машин перевернулась. Пассажирку в положении экстренно госпитализировали с угрозой выкидыша.

Ранее на северо-востоке Москвы внедорожник влетел под грузовик.