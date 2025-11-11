На видео попало, как авто с петербуржцем разбилось в жестком ДТП

В Петербурге на видео попало, как авто с человеком отбросило в столб

В Санкт-Петербурге автомобиль отбросило в ограждение после удара. Об этом сообщает Telegram-канал «Петербург с огоньком».

«Накануне вечером в Пушкинском районе произошло ДТП: на углу Детскосельского бульвара и Петербургского шоссе столкнулись две легковушки. Черный автомобиль поворачивал налево, когда в него на высокой скорости врезалась белая машина», — говорится в публикации.

Уличная камера запечатлел инцидент. На кадрах видно, как после столкновения белый транспорт отбрасывает в дорожное ограждения, от удара машина разбивается, а автомобильные детали разлетаются по проезжей части. По информации канала, в результате произошедшего никто не пострадал.

До этого в Москве беременная женщина пострадала в серьезном ДТП, затруднившем движение автомобилей. Авария произошла на МСД в районе Лосиного острова: столкнулись два автомобиля Lada – Largus и Vesta, одна из машин перевернулась. Пассажирку в положении экстренно госпитализировали с угрозой выкидыша.

Ранее россиянам назвали тип личности водителей-лихачей.