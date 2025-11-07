Петербурженка с зонтом напала на таксиста после наезда на ногу, и это попало на видео

В Петербурге на видео сняли, как женщина открытым зонтом избила таксиста после ДТП

В Санкт-Петербурге женщина с зонтом напала на таксиста после того, как водитель наехал на ногу ее возлюбленному. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

«Дамочка, как настоящая валькирия, применила все варианты атаки на невнимательного. В ход пошел даже открытый зонт, который воинственная изящно и эффектно запихнула в салон авто», — говорится в публикации.

Местные жители запечатлели инцидент на видео. На кадрах заметно, как женщина ударяет водителя открытым зонтом, после чего таксист выходит из транспорта, подходит к нападавшей, которая начинает пинать мужчину.

