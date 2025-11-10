На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Хабаровске Mercedes-Benz G-Class с людьми в салоне попал в жесткое ДТП

Mash: Mercedes-Benz G-Class с хабаровчанами перевернулся на скользкой дороге
Telegram-канал «Amur Mash»

В Хабаровске автомобиль Mercedes-Benz G-Class с людьми в салоне перевернулся в момент ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

«Mercedes-Benz G-Class ехал по Воронежской. В районе переулка Бородинский 33-летний водитель не справился с управлением — машина сделала кульбит и приземлилась на крышу», — говорится в публикации.

На кадрах, размещенных в сети, видно, что иномарка получила повреждения. По информации канала, в момент столкновения в автомобиле находилась 36-летняя пассажирка, которая получила травмы. Также выяснилось, что водитель Mercedes во время ДТП был сильно пьян: в его крови обнаружили почти два промилле алкоголя. Кроме того, ОСАГО у автомобилиста не было.

До этого в Москве на СВХ автомобильная авария затруднила движение транспорта. На месте работали оперативные службы города. В Дептрансе водителям посоветовали выбирать пути объезда проблемного участка по ТТК или Русаковской набережной.

Ранее на Востоке Москвы перекрыли движение транспорта.

