В Подмосковье на видео попало, как пешеход исполнял трюки на проезжей части

В Подмосковье на видео попало, как пешеход кувыркался на проезжей части

В Подмосковье мужчина, игнорирующий ПДД, кувыркался на проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО».

«Подмосковье, г.о.Раменское. Жуковское шоссе. Акробат», — говорится в публикации.

Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент. На кадрах видно, что пешеход находится на переходе, когда для автомобилей горит зеленый сигнал, при этом в один момент нарушитель начинает делать кувырки на проезжей части, после чего уходит.

