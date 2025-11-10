На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Подмосковье на видео попало, как пешеход исполнял трюки на проезжей части

В Подмосковье мужчина, игнорирующий ПДД, кувыркался на проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО».

«Подмосковье, г.о.Раменское. Жуковское шоссе. Акробат», — говорится в публикации.

Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент. На кадрах видно, что пешеход находится на переходе, когда для автомобилей горит зеленый сигнал, при этом в один момент нарушитель начинает делать кувырки на проезжей части, после чего уходит.

До этого в Москве на СВХ автомобильная авария затруднила движение транспорта. На месте работали оперативные службы города. В Дептрансе водителям посоветовали выбирать пути объезда проблемного участка по ТТК или Русаковской набережной.

Кроме того, в Хабаровске автомобиль Mercedes-Benz G-Class с людьми в салоне перевернулся в момент ДТП. На кадрах, размещенных в сети, видно, что иномарка получила повреждения. В момент столкновения в автомобиле находилась 36-летняя пассажирка, которая получила травмы.

Ранее россиянам назвали тип личности водителей-лихачей.

