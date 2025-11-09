На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Рост на 164% продемонстрировали продажи Volkswagen в России перед пересчетом утильсбора

В России в октябре на 164% выросли продажи новых Volkswagen
В октябре 2025 года в России было зарегистрировано 1164 новых Volkswagen, что на 164% больше, чем в аналогичном месяце прошлого года. Об этом в своем Telegram-канале сообщил гендиректор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.

«Столь бурный рост продаж VW и других глобальных марок можно связать с предстоящим повышением утилизационного сбора, который вступит в силу с 1 декабря», — написал Целиков.

В октябре 2024 года на учет в России встало 432 новых автомобиля Volkswagen. Продажи новых автомобилей Volkswagen с января по октябрь 2025 года включительно составили более 5 тыс. единиц, это на 21% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Наиболее популярной моделью Volkswagen в 2025 году является кроссовер Tiguan (на его долю пришлось 42% от всего объема продаж). На втором месте — Teramont, на третьем — Tavendor.

Ранее в России был поставлен рекорд по ввозу в страну машин через Владивосток.

