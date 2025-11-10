В Крыму на видео попал кульбит автомобиля с людьми в салоне

Mash: машина с людьми перевернулась на гонках в Алуште и попала на видео

В Алуште автомобиль с людьми перевернулся во время гонок. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Волне».

«Машина перевернулась на гонках «Кастель» в Алуште. Парней спас установленный в тачке каркас — они живы, но немного помяты», — говорится в публикации.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как красная машина съезжает с проезжей части, затем переворачивается. Далее заметно, что за поврежденным автомобилем бегут люди.

До этого в Москве на СВХ автомобильная авария затруднила движение транспорта. На месте работали оперативные службы города. В Дептрансе водителям посоветовали выбирать пути объезда проблемного участка по ТТК или Русаковской набережной.

Кроме того, в Хабаровске автомобиль Mercedes-Benz G-Class с людьми в салоне перевернулся в момент ДТП. На кадрах, размещенных в сети, видно, что иномарка получила повреждения. В момент столкновения в автомобиле находилась 36-летняя пассажирка, которая получила травмы.

Ранее на Востоке Москвы перекрыли движение транспорта.