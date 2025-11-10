На Востоке Москвы перекрыли движение транспорта

В Москве на МСД ограничили движение из-за ДТП

В Москве на МСД автомобильная авария затруднила движение транспорта. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство «Москва».

«Две полосы в направлении на юг перекрыты на МСД в районе Окружного проезда на востоке столицы. Столкнулись два автомобиля», — говорится в публикации.

По информации канала, в результате произошедшего два человека получили травмы. Прибывшие медики госпитализировали пострадавших.

До этого легковой автомобиль Toyota Corolla и маршрутный автобус Hyundai County столкнулись в районе села Гремячинск в Прибайкальском районе Бурятии. По предварительной информации, авария произошла утром 10 ноября примерно в 7:00 по местному времени (2:00 мск). Прибывшие медики госпитализировали пострадавшего пассажира легкового автомобиля. Также травмы получила пассажир маршрутного автобуса. Водитель Toyota Corolla не выжил в аварии.

Ранее автомобиль Mercedes врезался в бетонное ограждение на Крымском мосту.