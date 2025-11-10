Видео: Porsche Panamera с водителем попал в ДТП в центре Москвы

В центре Москвы на видео сняли разбитый Porsche Panamera после ДТП

В Москве водитель Porsche Panamera врезался в ограждение. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство «Москва».

«Водитель Porsche Panamera не справился с управлением и врезался в гранитное ограждение на Тверском бульваре в центре Москвы. Обошлось без пострадавших», — говорится в публикации.

По информации канала, в настоящее время на месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции. На опубликованных в сети кадрах видно, что иномарка получила повреждения: у Porsche разбит капот.

До этого в Москве на СВХ автомобильная авария затруднила движение транспорта. На месте работали оперативные службы города. В Дептрансе водителям посоветовали выбирать пути объезда проблемного участка по ТТК или Русаковской набережной.

Кроме того, в Хабаровске автомобиль Mercedes-Benz G-Class с людьми в салоне перевернулся в момент ДТП. На кадрах, размещенных в сети, видно, что иномарка получила повреждения. В момент столкновения в автомобиле находилась 36-летняя пассажирка, которая получила травмы.

