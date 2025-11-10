Автомобиль с москвичом влетел в столб, и это попало на видео

В Москве на видео сняли, как автомобиль с человеком влетел в столб

В Москве автомобиль с человеком в салоне влетел в столб. Об этом сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва».

«Варшавское шоссе», — говорится в публикации.

Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как черная машина на скорости врезается в столб, от удара транспорт отбрасывает, столб наклоняется, а автомобильные детали разлетаются по проезжей части.

До этого в Москве на СВХ автомобильная авария затруднила движение транспорта. На месте работали оперативные службы города. В Дептрансе водителям посоветовали выбирать пути объезда проблемного участка по ТТК или Русаковской набережной.

Кроме того, в Хабаровске автомобиль Mercedes-Benz G-Class с людьми в салоне перевернулся в момент ДТП. На кадрах, размещенных в сети, видно, что иномарка получила повреждения. В момент столкновения в автомобиле находилась 36-летняя пассажирка, которая получила травмы.

Ранее на Востоке Москвы перекрыли движение транспорта.