Последние секунды жизни водителя Toyota Corolla попали на видео

В Иркутской области на видео попало, как Toyota с человеком влетела в большегруз

В Иркутской области Toyota Corolla боком влетела в проезжающий большегруз. Об этом сообщает Telegram-канал «Госавтоинспекция 38».

«Предварительно установлено, что 44-летний водитель Toyota Corolla, двигаясь в направлении города Слюдянка, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с большегрузом Scania», — говорится в публикации.

Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как черный автомобиль боком влетел в большегруз. В конце записи заметно, что Toyota получила серьезные повреждения: у транспорта полностью смят кузов, разбит капот, бампер и стекла.

До этого легковой автомобиль Toyota Corolla и маршрутный автобус Hyundai County столкнулись в районе села Гремячинск в Прибайкальском районе Бурятии. По предварительной информации, авария произошла утром 10 ноября примерно в 7:00 по местному времени (2:00 мск).

