В Бурятии столкнулись маршрутка и легковой автомобиль

МВД: два человека пострадали в ДТП с участием маршрутки в Бурятии
Depositphotos

Легковой автомобиль Toyota Corolla и маршрутный автобус Hyundai County столкнулись в районе села Гремячинск в Прибайкальском районе Бурятии. Об этом сообщило министерство внутренних дел по республике в Telegram-канале.

По предварительной информации, авария произошла утром 10 ноября примерно в 7:00 по местному времени (2:00 мск).

«Пассажир [легкового автомобиля] с тяжелыми травмами госпитализирован в медицинское учреждение. Также травмы получила пассажир маршрутного автобуса», — говорится в заявлении.

В нем подчеркивается, что еще одного человека — водителя Toyota Corolla — спасти не удалось.

9 ноября на 6-м км дороги Белозерки — Черновский — Николаевка в Волжском районе Самарской области произошло ДТП с участием «Газели» и легкового автомобиля Volkswagen Golf. Как рассказали в региональном управлении МЧС РФ, в результате столкновения «Газель» перевернулась. Пострадали семь человек, пятерых из них доставили в больницу.

В тот же день массовая авария с участием трех автомобилей произошла на Малоохтинской набережной в Санкт-Петербурге. Одна из машин после столкновения перевернулась. Telegram-канал «Mash на Мойке» сообщил, что пострадали три человека. Из них выжили двое.

Ранее автомобиль Mercedes врезался в бетонное ограждение на Крымском мосту.

