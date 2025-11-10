Видео: поезд раздавил легковушку вместе с водителем под Самарой

В Самарской области поезд раздавил легковой автомобиль с человеком. Об этом сообщает Приволжская транспортная прокуратура в своем Telegram-канале.

«По предварительным данным 10 ноября 2025 года в ночное время на железнодорожном переезде, расположенном на перегоне станций Старосемейкино-Воднинская, произошло столкновение автомобиля марки ВАЗ 2114 с грузовым поездом № 3601, следовавшим по маршруту Кинель-Жигулевское Море. Обстоятельства устанавливаются», — говорится в публикации.

По данным Telegram-канала «Самара ДТП», легковая машина развалилась на части, и поезд протащил остатки машины до самой остановки.

На кадрах с места ДТП видно, что автомобильные детали разлетелись по перрону. По информации канала, в настоящее время правоохранители проводят проверку по факту произошедшего.

