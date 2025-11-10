На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Видео: поезд раздавил легковушку вместе с водителем под Самарой

В Самарской области на видео сняли легковушку, которую раздавил поезд
true
true
true

В Самарской области поезд раздавил легковой автомобиль с человеком. Об этом сообщает Приволжская транспортная прокуратура в своем Telegram-канале.

«По предварительным данным 10 ноября 2025 года в ночное время на железнодорожном переезде, расположенном на перегоне станций Старосемейкино-Воднинская, произошло столкновение автомобиля марки ВАЗ 2114 с грузовым поездом № 3601, следовавшим по маршруту Кинель-Жигулевское Море. Обстоятельства устанавливаются», — говорится в публикации.

По данным Telegram-канала «Самара ДТП», легковая машина развалилась на части, и поезд протащил остатки машины до самой остановки.

На кадрах с места ДТП видно, что автомобильные детали разлетелись по перрону. По информации канала, в настоящее время правоохранители проводят проверку по факту произошедшего.

До этого в Хабаровске автомобиль Mercedes-Benz G-Class с людьми в салоне перевернулся в момент ДТП. В районе переулка Бородинский машина сделала кульбит и приземлилась на крышу.

Ранее на Востоке Москвы перекрыли движение транспорта.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами