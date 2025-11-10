В Нижегородской области фура с «длиннющим» прицепом улетела в кювет и попала на видео

В Кстовском районе Нижегородской области фура с длинным прицепом улетел в кювет. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.

«По словам очевидцев, в темноте возле Ветчака машина налетела на бетонные блоки, которые поставили дорожники без знаков и подсветки», — говорится в публикации.

На кадрах, снятых водителем, видно, что на месте ДТП работали оперативные службы и спасатели. В результате произошедшего образовался автомобильный затор.

До этого в Хабаровске автомобиль Mercedes-Benz G-Class с людьми в салоне перевернулся в момент ДТП. В районе переулка Бородинский машина сделала кульбит и приземлилась на крышу. На кадрах, размещенных в сети, видно, что иномарка получила повреждения. По информации канала, в момент столкновения в автомобиле находилась 36-летняя пассажирка, которая получила травмы. Также выяснилось, что водитель Mercedes во время ДТП был сильно пьян: в его крови обнаружили почти два промилле алкоголя. Кроме того, ОСАГО у автомобилиста не было.

Ранее на Востоке Москвы перекрыли движение транспорта.