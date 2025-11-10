На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«До шести лет тюрьмы»: в Красноярске таксист перевел себе деньги с телефона клиента

Mash: таксист перевел себе 150 тыс. рублей с карты пьяного клиента в Красноярске
true
true
true
close
Telegram-канал «Kras Mash»

В Красноярске таксист перевел себе на карту деньги с телефона пассажира. Об этом сообщает Telegram-канал Kras Mash.

«Выпивший мужчина после вечеринки вызвал такси, приехал за ним 24-летний водитель. Когда гуляка отрубился после неудачной попытки оплатить проезд, аферист взял его смартфон и сильно, но незаконно, обогатился», — говорится в публикации.

По информации канала, теперь водителю грозит до шести лет тюрьмы. После произошедшего мужчину уволили с работы, и он вернул деньги.

До этого в Подмосковных Химках задержали 17-летнего юношу, подозреваемого в поджоге служебного автомобиля. Инцидент произошел накануне перед входом в здание Сходненского отдела полиции УМВД России по городу Химки. Полицейские потушили огонь, никто не пострадал. Вскоре задержали подозреваемого — им оказался 17-летний москвич. Со слов задержанного, он действовал под влиянием неизвестных лиц.

Ранее группа мужчин атаковала машину москвича, ехавшего домой с ребенком.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами