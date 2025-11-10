«До шести лет тюрьмы»: в Красноярске таксист перевел себе деньги с телефона клиента

Mash: таксист перевел себе 150 тыс. рублей с карты пьяного клиента в Красноярске

В Красноярске таксист перевел себе на карту деньги с телефона пассажира. Об этом сообщает Telegram-канал Kras Mash.

«Выпивший мужчина после вечеринки вызвал такси, приехал за ним 24-летний водитель. Когда гуляка отрубился после неудачной попытки оплатить проезд, аферист взял его смартфон и сильно, но незаконно, обогатился», — говорится в публикации.

По информации канала, теперь водителю грозит до шести лет тюрьмы. После произошедшего мужчину уволили с работы, и он вернул деньги.

