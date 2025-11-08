На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Подмосковье задержали подростка по подозрению в поджоге служебного автомобиля

В Подмосковных Химках задержали 17-летнего юношу, подозреваемого в поджоге служебного автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД Московской области.

Уточняется, что инцидент произошел накануне перед входом в здание Сходненского отдела полиции УМВД России по городу Химки. Полицейские потушили огонь, никто не пострадал. Вскоре задержали подозреваемого — им оказался 17-летний москвич.

«Со слов задержанного, он действовал под влиянием неизвестных лиц, которые давали ему указания посредством мобильной связи», — говорится в сообщении.

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося.

6 ноября сообщалось, что в Курске массажист попытался сжечь машину начальника, но загорелся сам. Таким образом мужчина решил отомстить за якобы невыплаченную зарплату. Мужчина получил ожоги, но якобы смог сбить пламя и убежать с места происшествия. Уточняется, что автомобиль начальника остался цел. Как уточняло местное СМИ, потерпевший опроверг данные о каких-либо долгах по зарплате. Поджигатель полностью признал вину, заявив, что действовал на эмоциях.

Ранее житель Ленобласти попал в психбольницу после попытки поджога соседского дома.

