Названа дата начала продаж нового кроссовера Ora 5

В Китае предварительные продажи нового кроссовера Ora 5 начнутся 12 ноября, сообщает carnewschina.com. Цены на новинку пока не озвучены.

Длина автомобиля составляет 4471 мм, ширина 1833 мм и высота 1641 мм при колесной базе 2720 мм. На крыше у Ora 5 установлен LiDAR-сканер, обеспечивающий расширенные возможности системы помощи водителю. На выбор покупателям предложат пять оттенков кузова: серый, белый, красный, синий и бежевый, а также три варианта оформления салона: белый, коричневый и серый.

Автомобиль получил один электромотор мощностью 201 л.с. Максимальная скорость ограничена на отметке 170 км/ч. Запас хода, в зависимости от емкости батареи, составит от 480 до 580 км. В Китае кроссовер Ora 5 будет конкурировать с моделями BYD Atto 3 и GAC Aion Y Young.

До этого в Китае стартовали продажи обновленного внедорожника Tank 400. Цена автомобиля в базовой версии составляет 249,8 тыс. юаней (2,8 млн рублей по курсу на момент публикации).

Новый Tank 400 получил увеличенную решетку радиатора и сохранил дизайн двойной хромированной окантовки. Фары также соответствуют текущей модели. Передний бампер был переработан и стал шире и толще. На крыше появился лазерный радар.

Tank 400 получил крупный цветной телевизор и холодильник в салоне. Силовая установка внедорожника включает бензиновый турбомотор 2.0 и электродвигатель, ее суммарная мощность — 408 л.с.

