На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россияне бросились скупать электромобили перед повышением утильсбора

В России зафиксирован всплеск спроса на электрокары перед повышением утильсбора
true
true
true
close
Кристина Кормилицына/РИА Новости

Перед изменением методики расчета утильсбора и привязки его к мощность в России резко выросли продажи электромобилей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил гендиректор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.

«Продажи электрокаров резко выросли. Виноват новый утильсбор. Но не только он», — написал Целиков.

По его данным, в октябре 2025 года в России продано 1,6 тыс. новых электромобилей, что на 20% больше, чем в том же месяце прошлого года. По сравнению с сентябрем 2025-го продажи электрокаров увеличились на 29%.

Целиков указал, что октябрь 2025 года стал лучшим месяцем по продажам электрических машин в России за прошедшие 1,5 года (с апреля 2024-го).

В январе-октябре 2025 года в России продано 9,6 тыс. электрокаров, что на 37% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Ранее были названы 8 самых долговечных немецких машин.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами