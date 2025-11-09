Россияне бросились скупать электромобили перед повышением утильсбора

В России зафиксирован всплеск спроса на электрокары перед повышением утильсбора

Перед изменением методики расчета утильсбора и привязки его к мощность в России резко выросли продажи электромобилей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил гендиректор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.

«Продажи электрокаров резко выросли. Виноват новый утильсбор. Но не только он», — написал Целиков.

По его данным, в октябре 2025 года в России продано 1,6 тыс. новых электромобилей, что на 20% больше, чем в том же месяце прошлого года. По сравнению с сентябрем 2025-го продажи электрокаров увеличились на 29%.

Целиков указал, что октябрь 2025 года стал лучшим месяцем по продажам электрических машин в России за прошедшие 1,5 года (с апреля 2024-го).

В январе-октябре 2025 года в России продано 9,6 тыс. электрокаров, что на 37% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

