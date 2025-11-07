На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Названы 8 самых долговечных немецких автомобилей

Портал Carbuzz перечислил 8 авто, способных проехать 500 тысяч километров
enthusiastauto.com

Портал Carbuzz провел исследование и опубликовал список из 8 автомобилей, которые способны проехать 500 тыс. километров при условии надлежащего обслуживания. В рейтинг вошли машины, выпущенные с 1980-х до начала 2010-х годов.

Так, в конце списка, на восьмом месте, оказалась BMW M5 E39 (1998-2003 годы), который выделяется простотой конструкции. Далее следует Mercedes-Benz SL-Class AMG (R129, 1989-2001) с мотором 7,3 литра, считающимся одним из самых надежных. Шестое место занимает Volkswagen Golf пятого поколения (2004-2009) с атмосферным V6.

В список также вошли BMW M3 (E46, 2000-2006), Porsche Boxster S (987, 2004-2012), Porsche 911 Carrera (997, 2005-2012) и Audi TT второго поколения (8J, 2008-2015).

Первое место занял Mercedes-Benz E-Class W124 (1984-1995), который признали самой надежной моделью среди всех немецких автомобилей последних десятилетий.

До этого были названы самые ненадежные автомобили Toyota. Спортивное купе GR Supra оказалось самым проблемным автомобилем японской марки за последние 20 лет. Часто проблемы возникают с системой помощи при торможении и натяжителем ремней безопасности.

Также Toyota bZ4X считается наименее надежной новой моделью марки. Самой частой проблемой, с которой сталкиваются владельцы, стало качество болтов ступицы.

Ранее были названы 10 дешевых спортивных автомобилей.

