Стало известно, находились ли россияне в перевернувшемся в Таиланде автобусе

ТАСС: российских туристов не было в перевернувшемся в Таиланде автобусе

Россиян не было в автобусе, который перевернулся в Таиланде. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на местную туристическую полицию.

В правоохранительных органах заявили, что травмы получили граждане Пакистана и Индии.

«Посольства соответствующих стран проинформированы о случившемся», — подчеркнули там.

9 ноября газета Matichon написала, что в Таиланде произошла авария с автобусом, в салоне которого находились иностранные туристы. По информации издания, в результате ДТП транспортное средство перевернулось. Всего в салоне находились 38 человек, из них пострадали 12. Два человека получили серьезные травмы. Как выяснили журналисты, автобус следовал по маршруту Чиангмай — Бангкок.

