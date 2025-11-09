На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно, находились ли россияне в перевернувшемся в Таиланде автобусе

ТАСС: российских туристов не было в перевернувшемся в Таиланде автобусе
Telegram-канал «SHOT»

Россиян не было в автобусе, который перевернулся в Таиланде. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на местную туристическую полицию.

В правоохранительных органах заявили, что травмы получили граждане Пакистана и Индии.

«Посольства соответствующих стран проинформированы о случившемся», — подчеркнули там.

9 ноября газета Matichon написала, что в Таиланде произошла авария с автобусом, в салоне которого находились иностранные туристы. По информации издания, в результате ДТП транспортное средство перевернулось. Всего в салоне находились 38 человек, из них пострадали 12. Два человека получили серьезные травмы. Как выяснили журналисты, автобус следовал по маршруту Чиангмай — Бангкок.

Накануне в Курской области столкнулись легковой автомобиль и микроавтобус, который перевозил детей на экскурсию в Коренную пустынь. В результате аварии пострадали семь человек — водители обоих транспортных средств, четыре ребенка и один сопровождающий. Врачи оценили их состояние как средней степени тяжести. Жизням пострадавших ничего не угрожало.

Ранее в Хабаровске пассажирский автобус столкнулся с поездом.

