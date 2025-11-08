Семь человек пострадали в ДТП с автобусом в Курской области

Гладков: семь человек пострадали в ДТП с микроавтобусом в Курской области

Семь человек пострадали в результате аварии с микроавтобусом и легковым автомобилем в Курской области. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По предварительным данным, микроавтобус, который перевозил детей на экскурсию в Коренную пустынь, столкнулся с легковым автомобилем. В результате пострадали семь человек: водитель легкового автомобиля, водитель микроавтобуса и еще пять человек, в числе которых сопровождающий и четверо детей.

«У всех состояние средней степени тяжести. По словам врачей, их жизням ничего не угрожает», — написал губернатор.

Гладков уточнил, что пострадавших госпитализировали в больницу в Курске и в дальнейшем будет решаться вопрос о необходимости их транспортировки в Белгород. Он добавил, что ситуация на контроле министров здравоохранения двух регионов.

До этого в Москве автомобильная авария парализовала движение в самом длинном тоннеле столицы.

Ранее на Варшавском шоссе в Москве произошло массовое ДТП, в результате которого пострадал ребенок.