В Таиланде перевернулся автобус с туристами, пострадали 12 человек

В Таиланде перевернулся автобус с иностранными туристами, пострадали 12 человек

Автобус с иностранными туристами в Таиланде попал в аварию и перевернулся, пострадали 12 человек. Об этом сообщила газета Matichon.

Автобус ехал из города Чиангмай в Бангкок, всего в нем было 38 пассажиров. Среди пострадавших двое получили серьезные травмы.

Отмечается, что в автобусе находились иностранные туристы. В данный момент неизвестно, были ли среди них россияне.

До этого в Дагестане, в районе города Избербаш, рухнул вертолет с туристами. По предварительным данным, четыре человека получили серьезные травмы, их не спасли. Еще три пассажира находятся в тяжелом состоянии. В момент аварии в салоне находилось семь человек.

В августе в Египте автобус с туристами, следуя по дороге из Шарм-эш-Шейха, попал в аварию. В салоне находились 39 человек, среди них были граждане РФ. В их числе была россиянка, получившая травмы, несовместимые с жизнью.

Ранее автобус с туристами столкнулся с поездом на ж/д переезде в Ленинградской области.